Staatspreis für Roncalli-Gründer

Er erfüllte sich seinen Kindheitstraum, machte Millionen Menschen glück­lich und wurde dafür nun auch noch mit dem höchsten Orden des Landes ausgezeichnet. Bernhard Paul, Gründer des Zirkus Roncalli, ist seit Dienstagabend Träger des Staatspreises NRW.

Als „Großmeister der Unterhaltung“ bezeichnete Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den gebürtigen Österreicher, der am Dienstagabend im Rahmen einer Feierstunde im Kölner Gürzenich den Preis entgegennahm, mit dem seit 1986 Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die sich um das Land verdient gemacht haben. Laschet würdigte Paul „für den Erhalt und die Erneuerung der europäischen Zirkus-und Varietékultur sowie für die einzigartige Bereicherung des Kulturlandes NRW“.

„Bernhard Paul und Roncalli sind von Anfang an mit Nordrhein-Westfalen eng verbunden“, betonte Christina Rau, die Witwe des früheren Ministerpräsidenten Johannes Rau, in ihrer Laudatio. Bernhard Paul habe mit dem Zirkus Roncalli nie nur gute Unterhaltung bieten, sondern „Menschen in eine besondere Stimmung“ versetzen wollen, sagte Rau: „Er möchte sie verzaubern.“ Dies hätten alle Besucher gespürt, die einmal eine Vorstellung besucht haben. Die Farben, das Licht, die Musik und die Kostüme, all das habe Paul zu einem „Gesamtkunstwerk“ unter einem Zeltdach werden lassen, so Rau.

Der Zirkus als Kulturgut, das ist das Verdienst des inzwischen 71 Jahre alten Österreichers, der immer noch als Clown Zippo selbst auftritt. 1976 hatte Paul mit seinem österreichischen Landsmann André Heller den Zirkus Roncalli in Wien gegründet. Nach einem Streit machte Paul allein weiter und schaffte 1980 den großen Durchbruch mit dem Programm „Die Reise zum Regenbogen“. Seit 1984 ist Nordrhein-Westfalen Pauls Heimat, der mit seiner Frau Eliana und den drei Kindern in Köln-Mülheim lebt. In der Domstadt ist die Familie längst eine Institution geworden. Die Heimatadresse von Bernhard Paul lautet bezeichnenderweise: Circus-Roncalli-Weg.

