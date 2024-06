München/Mainz Reform als juristischer Zankapfel: Bundesfinanzhof stärkt Rechte von Eigentümern

Ist die Grundsteuer-Reform nun verfassungswidrig oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigen sich bundesweit bereits Gerichte – auch in Rheinland-Pfalz, wo das Bundesmodell des neuen Gesetzes ab 2025 angewandt werden soll. Eine grundsätzliche Antwort auf diese Frage liefert der Bundesfinanzhof (BFH) als oberstes deutsches Steuergericht in einem bereits am 27. Mai gefallenen, jetzt publik gewordenen Entscheid zwar auch nicht. Das Gericht hat allerdings Zweifel daran, ob Bewertungsregeln, nach denen die neue Grundsteuer erhoben wird, rechtmäßig sind – und hat dies mit seinem Entscheid unterstrichen.