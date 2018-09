später lesen Hambacher Forst Polizei lässt 20 Bäume im Hambacher Forst fällen Teilen

Twittern

Teilen



Im Hambacher Forst hat die Polizei am Freitag mit der Räumung einer der größten Baumhaussiedlungen begonnen. Das Camp „Oaktown“ umfasst etwa acht Baumhäuser. Die Bewohner kündigten Widerstand an. Seit Beginn des Einsatzes am Donnerstag wurden nach Polizeiangaben vier Baumhäuser entfernt. Von Thomas Reisener