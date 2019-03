später lesen Unglück beim Frisbee-Spielen 12-Jährige fällt sieben Meter tief aus Fenster in Schule FOTO: dpa / Fabian Sommer FOTO: dpa / Fabian Sommer Teilen







In einer Herdecker Schule ist es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Schülerin stürzte aus einem Fenster sieben Meter in die Tiefe. Das Mädchen verletzte sich schwer.