Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder Bäckerei-Einbrecher in Herne machen sich Kaffee FOTO: Polizei Herne FOTO: Polizei Herne

Im April sind zwei Männer in eine Bäckerei in Herne eingebrochen. In aller Seelenruhe bedienten sie sich zunächst am Kaffeeautomaten, bevor sie die Kasse ausräumten. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei hat die Bilder nun veröffentlicht.