später lesen Möglicherweise Beziehungstat Verletzte bei Gasaustritt in Herten FOTO: Marcel Kusch/dpa FOTO: Marcel Kusch/dpa Teilen

Twittern

Teilen



Durch austretendes Gas sind am frühen Montagmorgen in Herten mehrere Menschen in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Laut Polizei handelt es sich nicht um einen Unfall, der Gasaustritt sei mit Absicht herbeigeführt worden.