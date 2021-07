Unwetter : Hotlines und gegenseitige Hilfe

Trier Mit dem Jahrhunderthochwasser sind auch Dutzende heimische Betriebe um ihre Existenz gebracht worden. Handwerker und Firmenchefs üben sich in Solidarität.

() Zu den Betroffenen der Unwetterkatastrophe in der Region Trier gehören einserseits Tausende Einwohner, aber auch Dutzende Betriebe, deren Existenz nun auf dem Spiel steht: Da sind Metzgereien betroffen, deren kompletter Warenbestand, aber auch Kühlgeräte zerstört sind, Frisörsalons, die nach einem langen Lockdown gerade erst einige Wochen wieder geöffnet haben und Schreinereien, deren gesamter Maschinenpark durch Wasser und Schlamm zerstört ist. In den Wirtschaftskammern der Region, aber auch in den Kreishandwerkerschaften laufen derzeit die Fäden zusammen, um eine erste Abschätzung über den Schaden für die heimische Wirtschaft zu geben.