Arbeitsmarkt : Arbeitsmarkt weiter auf Erholungskurs

Trier Weil die Inzidenzen sinken und immer mehr Lockerungen möglich sind, suchen die Betriebe wieder zusätzliche Beschäftigte.

Weniger Arbeitslose und mehr offene Stellen: So zeigt sich der Arbeitsmarkt im Juni. Vor allem in der Region sieht die Lage gut aus. Im Vergleich aller Agenturen in Rheinland-Pfalz zeigt sich etwa, dass der Bereich Trier nach Montabaur mit 3,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote im Land aufweist. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist mit dem niedrigsten Wert von 2,9 Prozent landesweit sogar wieder Vollbeschäftigung erreicht. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist der Rückgang mit Minus 9,1 Prozent so groß wie sonst nirgendwo, mit Ausnahme des Bereichs Cochem-Zell.

Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Weil die Inzidenzwerte sinken und damit Lockerungen der Corona-Beschränkungen einhergehen, sind die Zahlen erneut gesunken – um 444 Menschen auf nun 10 987 Arbeitslose in der Region Trier. Die Quote sinkt leicht auf 3,8 Prozent.

Wie ist dies im Vergleich zu den Vorjahreswerten zu deuten?

„Im Juni 2020 gab es ebenfalls eine Aufwärtsbewegung auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Stefanie Adam, operative Geschäftsführerin der Trierer Arbeitsagentur. „Heute zeichnet sich jedoch ein deutlich stärkerer Aufschwung ab, denn der wachsende Impfschutz in der Bevölkerung und mehr Erfahrung im Umgang mit der Pandemie sorgen für Zuversicht.“

Wie äußert sich das?

Schaut man sich die Vorjahresdaten an, so ist im Jahresvergleich die Zahl der Menschen ohne Job in der Region Trier um 13,2 Prozent zurückgegangen. So werden derzeit besonders viele Arbeitskräfte nachgefragt: Gut 460 Stellenangebote mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet die Arbeitsagentur für Juni, inzwischen gibt es 5189 Jobofferten.

Wer profitiert am meisten?

Die positive Nachricht: Alle. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die über Monate steigende Tendenz verzeichnete, ging leicht zurück. Derzeit sind gut 3600 Menschen seit mehr als einem Jahr arbeitslos, das sind 26 weniger als im Mai, aber immer noch rund 1000 mehr als im Vorjahresmonat.

Und was ist mit der Kurzarbeit?

Die geht wieder deutlich zurück. Während von April bis Juni 2020 5599 Unternehmen für 57 996 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt haben, waren dies im gleichen Zeitraum dieses Jahres gerade mal 205 Betriebe mit 2514 Beschäftigten. Wie viele Betriebe dann tatsächlich kurzarbeiten, ist erst nach fünf Monaten sicher zu sagen. denn zunächst wird nur der Bedarf an Kurzarbeit angemeldet.

Welche Branchen suchen vor allem neue Beschäftigte in der Region?

Verantwortlich für den Aufschwung am Arbeitsmarkt sind neben der Zeitarbeit, dem Verarbeitenden Gewerbe und dem Handel auch die Hotellerie und Gastronomie. „Hier gibt es nur noch wenige Arbeitgeber, die aufgrund der Pandemie verunsichert und zurückhaltend sind“, sage Stefanie Adam. Allerdings hielten sich die Bewerber stark zurück.

Werden damit auch wieder mehr Stellen insgesamt geschaffen?

Ja. Die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Arbeitsagentur vermdeldet sogar ein Plus an sozialversicherungspflichtigen Jobs im Juni von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, deutschlandweit liegt das Plus bei 0,7 Prozent. Für ein Mehr an Jobs sorgen derzeit vor allem das Gesunheitswesen, das Sozialwesen, die öffebtliche Verwaltung, das Baugewerbe sowie die Zeitarbeit.

Was rät die Arbeitsagentur den Chefs der suchenden Betriebe?