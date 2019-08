Trier Eine 57-Jährige klagt vor dem Trierer Landgericht gegen das Brüderkrankenhaus. Bei einer Hirn-OP hat es Komplikationen gegeben. Seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Die Frau glaubt, dass es einen Behandlungsfehler gegeben hat. Die Klinik widerspricht.

Angelika Schmitt glaubt, dass es bei dem Eingriff zu einem Behandlungsfehler gekommen ist. Auch sei sie vor der OP nicht darüber informiert worden, dass diese lebensgefährlich sein könnte und es zu Folgeschäden, etwa Lähmungen, komme könne. „Ich hatte keine Angst vor der Operation“, sagt die 57-Jährige. Sie sei überzeugt gewesen, dass es ein unkomplizierter Eingriff sei, zumal der Arzt ihr gesagt habe, dass sie spätestens zehn Tage später wieder zu Hause sein könnte. Die Klinik widerspricht den Vorwürfen und will die Klage abweisen.

Laut des Arztes, der das Gespräch vor fünf Jahren mit Angelika Schmitt geführt hat, weise er dabei immer auf die Risiken hin. In dem Fall habe er ihr auch gesagt, dass es sich um eine „schwierige OP“ handele, auch habe er in dem Aufklärungsbogen unterstrichen, dass es möglicherweise zu einem Schlaganfall kommen könne und dass der Eingriff durchaus lebensgefährlich sein könnte.

Der Gutachter sprach von einem „schicksalhaften“ Verlauf. Allerdings hat er dies in einer ersten Version des vor der Verhandlung erstellten Gutachten nicht so eindeutig dargestellt, so dass die Vorsitzende Richterin Simone Konz auf Widersprüchlichkeiten hinwies.