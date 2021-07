Hochwasser&Regen : Echternach und Vianden evakuiert - Wie die Luxemburger mit der Unwetterlage kämpfen

Steinheim gehört zu den Orten an der Sauer, die wie Echternach zumindest in weiten Teilen überflutet worden sind. Foto: Portaflug Föhren

Luxemburg Verunreinigets Trinkwasser, abgerutsche Straßen, überflutete Stadtteile und Schlamm allerorten: Auch in Luxemburg kämpfen die Menschen mit den Folgen des Unwetters.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schwadorf

() Das Anschwillen der Grenzflüsse von Sauer und Our hat auch im Großherzogtum für historische Ausmaße gesorgt. So haben die Hochwassermassen die Grenzgemeinden zu Deutschland an der Untersauer - Born, Steinheim und Rosport – fast vollkommen überflutet. Fast 300 Menschen werden dort in Sicherheit gebracht, Dutzende davon in Booten, weil sie nicht mehr in ihren Häusern bleiben konnten. Auch große Teile der Städte Vianden und Echternach werden evakuiert. So helfen rund 50 Soldaten der Luxemburger Armee dem großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) in Echternach, Menschen aus ihren Häusern zu holen und ins Kulturzentrum Trifolion als Notunterkunft zu bringen. Die Stadt hat zudem 100 Hotelzimmer für sie reserviert.

In Vianden war am frühen Nachmittag an der Our ein Teil der Schutzmauer zusammengebrochen. Als am späten Nachmittag aus dem Stausee in Esch/Sauer mehr Wasser als gewohnt abgelassen wird, steigt der Wasserpegel der Sauer noch einmal kurz an. Die Stadt Ettelbrück war teilweise von der Außenwelt abgeschnitten.

Mehrere Dutzend Straßen sind in Luxemburg derzeit nicht passierbar. Die CGDIS verzeichnet bis zum Abend rund 1200 Einsätze der Hilfskräfte im Zusammenhang mit den Überschwemmungen. Zudem soll in mehreren Gemeinden wie etwa in der Region Müllerthal und in Befort kein Trinkwasser benutzt werden, da die Brunnen verunreinigt sind, der Zugverkehr fällt in Teilen des Landes aus.Ebenso wie der Schulbetrieb.