Immer mehr ausländische Touristen in Nordrhein-Westfalen

Vor allem die Städte-Region rund um Köln und und die Erholungsgebiete im Sauerland und in der Eifel waren bei Touristen in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres stärker gefragt. Auch ein deutlich erhöhter Andrang ausländischer Besucher sorgte zunehmend für zufriedene Gesichter in Hotels und Pensionen.