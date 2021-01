Fragen & Antworten Impfstoffe und ihre Wirksamkeit : Impfstoff macht nicht unfruchtbar

Im Zusammenhang mit den vor drei Wochen angelaufenen Corona-Impfungen gibt es noch immer viele Fragen und auch viele Vorurteile. Es zeigt sich, viele Menschen sind verunsichert. Hinzu kommen Probleme bei der Anmeldung zu den Impfungen. Wir geben auf einige der Fragen Antworten.

Seit gestern ist neben dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech der des US-Herstellers Moderna in Rheinland-Pfalz am Start. Bis Ende des Monats soll ein dritter Impfstoff, der von Astra-Zeneca, in der EU zugelassen werden. Besteht die Möglichkeit sich auszusuchen, mit welchem Impfstoff man sich impfen lassen will?

Das sei derzeit nicht möglich, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Grund dafür sei die anhaltende Knappheit des Impfstoffes. In Rheinland-Pfalz wird in den 31 Impfzentren im Land vorerst nur der Impfstoff, den Biontech gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt hat, verimpft. Mit den ersten gestern im Land angenommenen 3600 Dosen des Impfstoffs von Moderna werden besonders gefährdete Mitarbeiter in den Krankenhäusern geimpft.

Kann man sich derzeit bereits für Impfungen bei seinem Hausarzt anmelden?

Nein. Derzeit können nur über 80-Jährige Termine für eine Impfung in einem Impfzentrum machen. Dies geht ausschließlich per Telefon oder Internet (siehe Grafik). Allerdings sind alle Termine in den Impfzentren bis Mitte Februar ausgebucht. Bewohner von Pflegeheimen müssen sich nicht selbst um die Anmeldung kümmern, das geschieht durch die Heime.

Sind alle demnächst zur Verfügung stehenden Impfstoffe ähnlich wirksam und vergleichbar?

Von der Wirksamkeit her sind die Impfstoffe von Biontech und Moderna vergleichbar. Laut Ständiger Impfkommission sind beide Impfstoffe „äquivalent in Wirksamkeit und Sicherheit“. Da die Zulassung des Impfstoffes von Astra-Zeneca erst Ende des Monats entschieden werden soll, will die Kommission über dessen Wirksamkeit derzeit noch keine Aussage treffen. Unterschiede gibt es bei der Lagerung der Impfstoffe. Der von Biontech/Pfizer muss bei Minus 70 Grad gelagert werden, der von Moderna muss bei etwa Minus 20 Grad Celsius. Nach dem Auftauen kann ersterer im Kühlschrank gelagert, muss aber innerhalb von fünf Tagen aufgebraucht werden. Der Moderna-Impfstoff ist 30 Tage bei Kühlschranktemperatur und zwölf Stunden bei Raumtemperatur stabil. Allerdings eignet sich dieser Impfstoff anders als bisher geplant nun doch nicht für die Impfung durch Hausärzte bei Hausbesuchen. Der Impfstoff dürfe „aus biomikrologischen Gründen“ nicht transportiert werden, wenn die erste Dosis entnommen sei, sagte der Impfkoordinator des Landes, Alexander Wilhelm (SPD) gestern in Mainz. „Es gibt derzeit keinen Impfstoff, der zu Hause verimpft werden könnte.“

Der Impfstoff von Astra-Zeneca ist wohl einfacher zu lagern. Er muss nicht tiefgefroren werden, sondern kann von Anfang an im Kühlschrank aufbewahrt werden. Daher eignet er sich besonders für die Impfung in Arztpraxen. Allerdings wird dieser Impfstoff nach derzeitigem Stand wohl nur zugelassen für die Impfung von Personen, die jünger als 55 Jahre sind. Daher eignet er sich wohl nicht für die Impfung von Senioren. Alle drei Impfstoffe müssen im Abstand von mehreren Wochen zwei Mal verabreicht werden. Erst dann besteht ein ausreichender Schutz gegen eine Covid-Erkrankung. Unklar ist derzeit, ob eine Impfung vor einer Infektion mit dem Sars-Cov2-Virus schützt. Experten sind sich einig, dass aber bei Geimpften ein schwerer Krankheitsverlauf unwahrscheinlicher sei.

Welche Nebenwirkungen haben die Impfstoffe?

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) berichteten bei den Zulassungsstudien 83 Prozent der Geimpften zwischen 16 und 55 Jahren über Schmerzen an der Einstichstelle im Oberarm. sechs Prozent berichteten über Rötungen an der Stelle. In Folge der Impfung traten bei 47 Prozent Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen (42 Prozent) und Muskelschmerzen (21 Prozent) auf. In Großbritannien hatten einige Personen nach der Impfung schwere allergische Reaktionen.

Einige Pflegekräfte befürchten, dass sie durch die Impfung unfruchtbar werden. Stimmt das?

Laut RKI-Chef Lothar Wieler ist das eine Falschmeldung. Auch die Internetseite mimikama.at, die sich mit Falschbehauptungen und Verschwörungstheorien beschäftigt, bezeichnet das Vorurteil als „an den Haaren herbeigezogen“. Die Aussagen, die vor allem von Impfgegnern und Corona-Leugnern verbreitet werden, beruhten „auf einer so großen Unwahrscheinlichkeit, dass sie quasi nicht existent ist“.

Trifft es zu, dass viele Pflegekräfte sich weigern, sich impfen zu lassen?

