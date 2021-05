Persönlichkeit : Wenn eine Schule den eigenen Namen trägt

Die neue Hermann Simon Business School im chinesischen Shouguang. Foto: Hermann Simon

Hasborn/Shouguang In China ist nun eine neue Business School nach dem Eifeler Managementvordenker Professor Hermann Simon benannt worden: „Ich bin natürlich ein bisschen stolz.“

Hermann Simon kommt aus bodenständigem Milieu aus dem Eifeler Ort Hasborn in der Nähe von Wittlich – und gehört mittlerweile zu den bedeutendsten und einflussreichsten Managementdenkern weltweit. Der Gründer und Ehrenvorsitzende der weltweit tätigen Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners zeigt nicht nur Interesse und Engagement in der Region, sondern hat mit seinen Analysen als als einziger Deutscher in die globale Thinkers50 Hall of Fame geschafft. Und weil der Professor mit seinen Büchern und Aufsätzen zu wenig bekannten mittelständischen Weltmarktführern, den „Hidden Champions“, so viel Einfluss auf Unternehmer rund um den Globus hat, ist nun in der ostchinesischen Stadt Shouguang (gut eine Million Einwohner) sogar eine eine neue Hermann Simon Business School eingeweiht worden. „Es ist außergewöhnlich, dass eine neue Hochschule in China nach einem Deutschen benannt wird“, sagt er. „Und natürlich bin ich ein bisschen stolz, dass meine Ideen in China wie auch in anderen Ländern auf Interesse treffen.“

Initiator der neuen Hochschule ist der chinesische Unternehmer Yang Shuren. Er führt sein Unternehmen konsequent nach der Hidden-Champions-Strategie mit den Pfeilern Fokussierung und Globalisierung. Mit dieser Strategie gelingt dem Unternehmen bei mehreren Spezialchemikalien der Aufstieg zum Weltmarktführer.

Info Hidden Champions Hidden Champions oder auf Deutsch heimliche Gewinner und unbekannte Weltmarktführer sind relativ unbekannte Unternehmen, die in ihrer Branche Marktführer sind. Der Begriff „Hidden Champions“ wurde als Forschungskonstrukt erstmals 1990 in einer Studie von Hermann Simon in die betriebswirtschaftliche Diskussion eingeführt. Kriterien: Nummer 1, 2 oder 3 ihrer Branche auf dem Weltmarkt, Jahresumsatz unter 3 Milliarden Euro, inhabergeführt, nicht börsentnotiert, Nischenmarkt.

Die neue Hochschule stellt das Hidden-Champions-Konzept von Simon in den Mittelpunkt. Sie sieht ihre Mission in der Ausbildung von mittelständischen Unternehmern und Managern, verbunden mit einer konsequent internationalen Ausrichtung. „In China hat der Staat viel größeren Einfluss auf die Wirtschaft, nicht nur auf Staats-, sondern auch auf private Unternehmen“, sagt der Namengeber der Hochschule. Der Staat setze Prioritäten und fördere gezielt Unternehmen in den Prioritätsbereichen. Das sei mit dem markt- und wettbewerbswirtschaftlichen System nur bedingt vereinbar. „Irrtümer sind keineswegs ausgeschlossen. Was aber beeindruckt, ist die Geschwindigkeit, mit der Projekte umgesetzt werden. Und letztlich muss sich jedes Unternehmen am Weltmarkt behaupten“, stellt der Managementdenker klar.

Präsident ist der Pekinger Strategieexperte Professor Liu Hongsong. Die Hochschule wird zudem von einem internationalen Beirat aus führenden Experten unterstützt und hat erste Kooperationen mit Hochschulen in Japan, Israel und Deutschland eingeleitet.

In seiner wegen Corona virtuell gehaltenen Antrittsvorlesung bezeichnet Professor Simon China und Deutschland als „Gewinner der Globalisierung“ und geht auf neue Trends der Globalisierung ein. So hebt er hervor, dass Exporte vermehrt durch Direktinvestitionen ersetzt werden. In diesem Zuge werden Unternehmen verstärkt im jeweils anderen Land investieren. „Es geht darum, mittelständische Unternehmen zur Internationalisierung zu bewegen und sie zu unterstützen. Die Prioritäten liegen auf modernen Branchen wie Künstliche Intelligenz, Automation oder Mobil“, sagt Simon auf TV-Anfrage. Es sei erstaunlich, was China auf diesen Gebieten geschafft habe: „Ich rate deutschen Mittelständlern, in China zu investieren, nicht nur wegen der Absatzchancen, sondern auch, um bei diesen schnellen Fortschritten hautnah dabei zu sein. Manches kann man dort besser machen und viele deutsche Mittelständler beherzigen das schon.“

Grundsteinlegung der Hermann Simon Business School mit dem Bürgermeister der Stadt Shouguang, Zhao Xuchun. Foto: Hermann Simon