In jeder dritten Grundschule sind Zuwandererkinder in der Überzahl

In mehr als einem Drittel aller Grundschulen in Nordrhein-Westfalen liegt der Anteil der Kinder mit Zuwanderungsgeschichte über 50 Prozent. In 1032 der 2787 Grundschulen an Rhein und Ruhr stammt mindestens jeder zweiter Schüler aus einer Familie mit Migrationshintergrund.