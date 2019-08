Trier In Trier könnte heute der Klimanotstand ausgerufen werden. Der Stadtrat soll heute über einen entsprechenden Antrag entscheiden. Trier wäre damit die zweite Stadt in Rheinland-Pfalz, die den Klimanotstand ausruft.

In Trier soll heute der sogenannte Klimanotstand ausgerufen werden. Der Stadtrat wird heute über einen entsprechenden Antrag von Grünen, SPD, Linke und CDU beraten. Darin heißt es, dass der Stadtrat die Klimakrise als „eine existentielle Bedrohung anerkenne und alle bestehenden Konzepte und Beschlüsse im Bereich Klima und Ökologie aufgelistet werden sollen. Außerdem sollen alle Beschlussvorlagen des Stadtrats in Zukunft einen Vermerk zu ihren voraussichtlichen klimatischen Auswirkungen haben.

Stimmt der Stadtrat heute Abend mehrheitlich für die Ausrufung des Klimanotstandes, wäre Trier nach Landau die zweite rheinland-pfälzische Stadt, die diesen Schritt geht. Auch in Koblenz wird heute über das Thema beraten. In Kaiserslautern hatte der Stadtrat am vergangenen Montag die Entscheidung erst einmal vertagt. In Mainz soll Ende September darüber beraten werden.