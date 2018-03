Interessante Signale von Martin Schulz

Zur Warnung des SPD-Vorsitzenden vor einer „rechten Welle“ in Europa schreibt Lidove noviny aus Prag:

Wenn Schulz vor einem Rechtsruck in einigen europäischen Ländern – Österreich, Tschechien, Polen, Frankreich und Italien – warnt und es als Aufgabe Deutschlands sieht, diesen zu stoppen, sendet er damit interessante Signale aus. Erstens beschädigt er damit seinen eigenen Ruf als Hüter der liberalen Demokratie. Denn seit wann gehört der Machtwechsel zwischen Rechten und Linken nicht mehr dazu?

Zweitens erinnert er an die unselige Rolle Deutschlands in einer zurückliegenden Zeit, als der Wunsch der Führung in Berlin über das Schicksal der einen oder anderen Regierung in Europa entschied. Und drittens stärkt er selbst genau die Rechten, die er kleinhalten möchte. Denn die Österreicher können ein Lied davon singen, wie große Koalitionen letztlich die Freiheitlichen in der Wählergunst gestärkt haben.