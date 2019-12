Interview Kurt Beck : „Mein Rat: Nicht von der Hektik treiben lassen“

Berlin Zu den vielen Parteivorsitzenden, die die SPD schon verschlissen hat, gehört auch Kurt Beck, langjähriger Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Er ist nun Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung und verfolgte das Geschehen auf dem Parteitag in Berlin als Gast.

Beck Sie ist so kanalisiert, dass man damit vernünftig umgehen kann. Wir sind jetzt wieder auf dem Level, das ja in der Koalition auch vereinbart ist: Man guckt zur Halbzeit, was erreicht ist, und man diskutiert, welche Aufgaben man noch angehen muss. Darüber muss man vernünftig reden können. Wenn die Union sich da sperren würde, würde ich es in keiner Weise verstehen. Die Union selbst hat ja auch Themen, über die sie reden will.