Bundesinnenminister Horst Seehofer hat in neun Bundesländern insgesamt 90 Durchsuchungen gegen ein bundesweit agierendes islamistisches Netzwerk angeordnet. Betroffen sind Vereine mit Sitz in Düsseldorf und Neuss. Fünf Gebäude in Düsseldorf hat die Polizei durchkämmt. Von Henning Rasche

Seit 6 Uhr am Mittwochmorgen durchsuchen Polizisten in neun Bundesländern etwa 90 Objekte eines möglichen islamistischen Netzwerks. Ein Schwerpunkt der Aktion des Bundesinnenministeriums ist Nordrhein-Westfalen. An der Spitze des Netzwerks sollen der Düsseldorfer Verein Ansaar International und der Neusser Verein WWR Help stehen. Gegen beide Vereine läuft zudem ein Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf.

Die Zentralstelle Terrorismusverfolgung (ZenTer) der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt gegen fünf deutsche Staatsbürger, die zwischen 30 und 41 Jahren alt sind. Das teilte das Landeskriminalamt NRW auf Anfrage mit. Den Männern wird Terrorismusfinanzierung vorgeworfen. Der konkrete Verdacht lautet, dass die Beschuldigten über die Vereine Ansaar International und WWR Help Gelder an Terrororganisationen weiterleiten – unter anderem an die Hamas. Diese Gelder sollen die Vereine als humanitäre Leistungen tarnen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden am Mittwoch sieben Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht – unter anderem die Hauptsitze der Vereine in Neuss und Düsseldorf. Fünf Durchsuchungen fanden in Düsseldorf, eine in Neuss und eine in Warendorf statt.

Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen beobachtet den Verein Ansaar International. Im Bericht für das Jahr 2017 heißt es, dass Ansaar „intensive Kooperationen mit anderen Personen der extremistisch-salafistischen Szene erfolgen“. Vor allem Überschneidungen zu dem mittlerweile verbotenen Verein „Lies“ seien auffällig, schreibt der Geheimdienst. Dies deute darauf hin, dass Ansaar ein Vakkum fülle, dass „Lies“ hinterlassen habe. „Lies“ ist durch Koran-Verteilungsaktionen bekannt gewesen.

Ansaar verfüge zudem über ein Restaurant, einen Second-Hand-Shop und biete Pilgerreisen an, so der Verfassungsschutz. Der Verein habe etwa 170 aktive Anhänger. Die Einnahmen des Vereins gingen alle in Projekte von Ansaar. „Spiegel Online“ berichtet, dass nicht nur die radikal-islamische Hamas, sondern auch der Islamische Staat von den Geldern profitieren könnten. WWR Help konzentriere seine Aktivitäten auf den Gazastreifen.

Das Bundesinnenministerium strebt mit den Durchsuchungen offenbar ein Vereinsverbot an. Weitere Informationen wollen die Behörden im Laufe des Tages bekanntgeben.