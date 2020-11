Klage : Angst, aussortiert zu werden: Triererin legt Verfassungsklage gegen Triage ein

Nancy Poser mit Landesverdienstorden. Foto: Staatskanzlei RLP/ Stephan F.F. Dinges

Trier Die Trierer Juristin Nancy Poser hat Verfassungsklage gegen die sogenannte Triage von Covid-Patienten auf Intensivstationen eingelegt.

Nancy Poser hat Angst, dass sie im Falle einer Covid-19-Erkrankung aussortiert wird. Dass sie keine lebensrettende Behandlung auf der Intensivstation bekommt, weil sie schwerst behindert ist. Die 40-Jährige leidet an einer Muskelerkrankung, sitzt im Rollstuhl und ist auf Hilfe angewiesen. Ohne diese könnte sie nicht selbstbestimmt leben und arbeiten.

Poser ist Richterin am Trierer Amtsgericht. Nun ist die Juristin zur Klägerin geworden. Sie hat eine Verfassungsklage eingereicht. Und zwar gegen die sogenannte Triage (Auswahl). Der in Medizin, vor allem in Notaufnahmen gebräuchliche Begriff, steht dafür, welcher Patient am dringendsten behandelt werden muss. Es geht darum, den Schweregrad der Erkrankung oder der Verletzung eines Notfallpatienten innerhalb kurzer Zeit zu erkennen und zu entscheiden, wie dringend die sofortige Behandlung ist. Entscheidend dabei sind die sogenannten Vitalparameter, also etwa Atmung oder Schmerzen, und der Zustand des Patienten. Bei akuter Lebensgefahr ist die Dringlichkeit der Behandlung gegeben.

Im Zuge der ersten Corona-Welle im Frühjahr wurde bereits eine Überlastung der Intensivstationen und der Beatmungsplätze befürchtet. Hintergrund waren vor allem Erfahrungen aus Italien und Frankreich. Dort mussten Ärzte in völlig überlasteten Intensivstationen entscheiden, ob alte Covid-19-Patienten noch beatmet werden sollen, obwohl deren Sterblichkeit höher ist als die von jüngeren Patienten. „Sollten während der Covid-19-Pandemie Intensivbetten und Ressourcen knapp werden, müssen Mediziner im Fall der Fälle zwangsläufig entscheiden, welche Patienten intensivmedizinisch behandelt und welche palliativmedizinisch versorgt werden“, teilt die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin mit. Die Gesellschaft hat bereits im Frühjahr Kriterien erstellt, nach welchen Maßstäben Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden sollen. „Wir haben unter anderem deutlicher klargestellt, dass Grunderkrankungen und Behinderungen kein legitimes Kriterium für Triage-Entscheidungen sind“, sagte damals Uwe Janssens, Präsident der Vereinigung. Auch der Patientenwille spiele bei der Aufnahme auf die Intensivstation eine Rolle. Aber Grunderkrankungen, das Alter des Patienten, soziale Aspekte und Behinderungen seien „keine legitimen Kriterien für Triage-Entscheidungen“, stellte die Vereinigung klar. Bei der klinischen Erfolgsaussicht gehe es um die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient die aktuelle Erkrankung mithilfe der Intensivtherapie überleben werde, machte Georg Marckmann, Präsident der Akademie für Ethik in der Medizin, deutlich. Die längerfristige Überlebenswahrscheinlichkeit und Lebensqualität spielten dabei keine Rolle. Allerdings findet sich in den Leitlinien der Intensivmedizin der Satz: „Dabei werden – wenn nicht anders vermeidbar – diejenigen Patienten nicht intensivmedizinisch behandelt, bei denen nur eine sehr geringe Aussicht besteht zu überleben.“ Und zu den Indikatoren, die „eine schlechte Erfolgsaussicht intensivmedizinischer Maßnahmen“ haben, gehört auch körperliche Gebrechlichkeit.

Daher hat Nancy Poser Angst. Sie befürchtet, dass sie, falls sich die Lage auf den Intensivstationen weiter zuspitzen sollte, keinen Platz bekommt. Behinderte würden dann als erste aussortiert, glaubt die Juristin. „Wenn ein gesunder, junger Familienvater beatmet werden muss, werde ich von der Maschine abgehängt und bin tot“, sagt Poser nüchtern. Und das nicht nur, wenn sie an Covid erkrankt sei. Auch bei einem Herzinfarkt bestehe die Gefahr, dass sie nicht behandelt werde.

Mit ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht will sie erreichen, dass die Triage auf den Intensivstationen gesetzlich geregelt wird. Nicht allein die Empfehlungen der Intensivmediziner dürften als Behandlungskriterium herangezogen werden. Sie befürchtet, der Grundsatz, dass Menschenleben nicht gegen Menschenleben abgewogen werden darf, in Pandemiezeiten außer Kraft gesetzt wird.

Das Bundesverfassungsgericht habe die Klage zugelassen und Stellungnahmen von der Bundesregierung und Sachverständigen angefordert, sagt Poser.