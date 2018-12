später lesen Erneut Feuer in JVA Zwei Verletzte bei Zellenbrand in Hamm Teilen

Bei einem Feuer in der JVA Hamm ist ein Gefangener verletzt worden, auch ein Beamter erlitt eine Rauchvergiftung. In den vergangenen Wochen war es wiederholt zu Bränden in NRW-Gefängnissen gekommen.