Kalenderblatt 2018: 27. Januar

Was geschah am 27. Januar?



2013 bricht in der Diskothek Kiss in Santa Maria im Süden Brasiliens ein Feuer aus. 241 Menschen kommen ums Leben.



2003 unterzeichnen der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Bundesregierung erstmals einen Staatsvertrag, der dem Zentralrat für seine Arbeit drei Millionen Euro im Jahr zusichert.



1998 beschließt die Deutsche Bischofskonferenz, ab 1999 in den kirchlichen Schwangerenberatungsstellen keine Beratungsscheine mehr auszugeben.



1991 gewinnt Boris Becker die Australian Open in Melbourne und steht damit als erster Deutscher auf

Platz 1 der Weltrangliste im Herren-Tennis.



1973 unterzeichnen Südvietnam und die USA ein Waffenstillstandsabkommen mit Nordvietnam.



1945 befreien sowjetische Truppen das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz (Foto: dpa) in Polen.

1923 veranstaltet die NSDAP in München ihren ersten Reichsparteitag.

Was geschah am 28. Januar?

2017 telefoniert Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals mit dem

neuen US-Präsidenten Donald Trump.

2013 kündigt die niederländische Königin Beatrix drei Tage vor

ihrem 75. Geburtstag ihre Abdankung an.

2008 beschließt die EU die Entsendung von rund 3700 Soldaten in den Tschad und die Zentralafrikanische Republik.

2003 einigt sich die rot-grüne Koalition auf eine Verschärfung des Sexualstrafrechts. Der Missbrauch von Kindern und Schwerstbehinderten soll schärfer bestraft werden.

1938 stirbt der 28-jährige Rennfahrer Bernd Rosemeyer bei einem Rekordversuch auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Darmstadt. Eine Windböe hatte seinen Wagen bei über 430 Stundenkilometern erfasst und von der Bahn getragen.

1918 wird in Russland die Rote Armee gegründet.

1878 wird in New Haven (Connecticut), das weltweit erste Fernsprech-Vermittlungsamt in Betrieb genommen.

(dpa)