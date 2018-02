später lesen Kreis Düren Karnevalswagen reißt drei Straßenlaternen um FOTO: Shutterstock/Natura999 FOTO: Shutterstock/Natura999 Teilen

Beim Kräftemessen "Karnevalswagen vs. Straßenlaternen" hat es am Samstagabend im Kreis Düren einen klaren Sieger gegeben. Beim Aldenhovener Lichterzug verhakte sich der Aufbau eines Mottowagens in einem Laternenkabel - und riss am Ende drei Masten um.