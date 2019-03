Der Karnevalszug in Bergheim hat ein unschönes Nachspiel: Dreieinhalb Wochen nach dem närrischen Treiben ermittelt die Polizei wegen manipulierten Wurfmaterials bei dem Umzug.

Wie Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Ehepaar an Karnevalssonntag am Zugrand mehrere Chipstüten aufgefangen, in denen sich neben Kartoffelchips auch metallene Beutelklammern sowie Aluminiumfolie befanden.

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Zugleich wiesen die Beamten auf die Möglichkeit hin, dass bei dem Umzug am 3. März weitere Feiernde gleichartige Chipsbeutel auffingen und mit nach Hause nahmen - wo sie möglicherweise noch ungeöffnet liegen. In solchen Fällen sollten sich die Bürger den Inhalt der Tüten besonders genau anzuschauen, rieten die Beamten.

(irz/AFP)