Umweltministerin Hendricks reist nach Brüssel, um in letzter Minute eine Klage wegen schlechter Luft gegen Deutschland abzuwenden. Von Markus Grabitz

Die geschäftsführende Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat kein Ass im Ärmel, wenn sie Dienstag zum Luftreinhaltungsgipfel nach Brüssel kommt. Das Treffen gilt als letzte Chance, um in dem seit Jahren anhängigen Vertragsverletzungsverfahren eine Klage der EU-Kommission gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) abzuwenden. Hendricks kann dem zuständigen Kommissar Karmenu Vella gar nicht die Zusagen machen, die er von Deutschland einfordert.

Im Kampf gegen die hohen ­Stickoxidwerte könnten ihn etwa Nachrüstlösungen für ältere Diesel-Fahrzeuge oder die Blaue Plakette überzeugen, das Verfahren gegen Deutschland doch noch einzustellen. Hendricks setzt sich zwar dafür seit langem ein. Doch sie hat in Brüssel nicht die Kompetenz, sie anzukündigen. Union und SPD haben sich darauf nämlich bei den Koalitionsgesprächen dem Vernehmen nach (noch) nicht verständigt.

Doch Vella macht Druck. Der Sozialdemokrat aus Malta schreibt in seinem jüngsten Blog-Eintrag: „Wir brauchen dringend Taten.“ Er droht damit, Brüssel ziehe andernfalls vor den EuGH: „Falls es keine Verbesserungen gibt, werden wir rechtliche Konsequenzen ziehen.“ Seine Geduld sei am Ende: „Dies ist der letzte Schritt eines langen – einige sagen zu langen – Weges“, auf dem die Kommission Hilfe angeboten, Ratschläge gegeben und gedroht habe. Vella stellt klar: Aktionspläne mit einer zehn- bis zwölfjährigen Laufzeit oder nutzlose Pläne würden nicht ausreichen. Hendricks kann allenfalls vorbringen, dass die Schadstoffwerte in vielen Städten zurückgehen.

Vella hat die Umweltminister Deutschlands und acht weiterer Länder, die seit Jahren gegen die EU-Vorgaben für saubere Atemluft verstoßen, zum Rapport nach Brüssel bestellt. Wie man in Brüssel hört, kommen die Umweltminister persönlich nur aus Deutschland, Frankreich, Tschechien und Italien zu dem Treffen. Die Regierungen der anderen Länder schicken Staatssekretäre.

Bei dem um 9 Uhr beginnenden Treffen will Vella den Vertretern der Umweltministerien zunächst ins Gewissen reden und ihnen dann Gelegenheit geben, eigene Pläne für eine Verbesserung der Luft vorzulegen.

Es wird nicht damit gerechnet, dass das Treffen mit konkreten Ergebnissen zu Ende geht. Vella wird also wohl Dienstag nicht zu erkennen geben, ob die Kommission bereit ist, den Druck auf Deutschland oder ein anderes Mitgliedsland zu verringern. Das heißt: Auch danach besteht weiter jederzeit die Möglichkeit, dass die Kommission beschließt, gegen eines oder alle betroffenen Mitgliedsländer vor den Luxemburger Gerichtshof zu ziehen.

Das Vorgehen der Kommission im Fall der jahrelangen Verstöße gegen die EU-Luftreinhaltungsrichtlinie ist höchst ungewöhnlich. In dem seit Jahren anhängigen Vertragsverletzungsverfahren sind seit letztem Frühjahr alle vorgesehenen Schritte des Dialogs zwischen Brüssel und den Regierungen in den Hauptstädten abgehakt.

Wiederholt stand die Kommission in dem Fall kurz davor, Klage zu erheben. Dennoch bekommen die Mitgliedstaaten nun eine letzte Chance.