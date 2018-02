später lesen Tarifstreit Keine Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst in NRW Teilen

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst soll in Nordrhein-Westfalen in dieser Woche noch keine Auswirkungen etwa in Kitas oder bei der Müllabfuhr haben. Aktionen seien in NRW zunächst nicht geplant, sagte Verdi-Tarifkoordinator Michael Wiese am Mittwoch.