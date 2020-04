Meinung : Fehlende Trennschärfe

Es ist völlig unstrittig, dass Menschen, die in der Corona-Krise in vorderster Reihe in den Kliniken arbeiten, Unterstützung brauchen, wenn sie ein Betreuungsproblem haben. Da muss rasch und unbürokratisch gehandelt werden, und es muss auch möglich sein, dass Kinder über Feiertage oder über Nacht betreut werden können.

Die erste Fassung des Rundschreibens hatte aber nicht ausreichend Trennschärfe. Zum einen wurde nicht präzise beschrieben, für welche konkreten Personengruppen diese Notbetreuung infrage kommt. Zum anderen ließ das Schreiben viele Fragen offen und weckte womöglich Begehrlichkeiten bei Personengruppen, für die diese Notbetreuung eben nicht gedacht ist.

In der ohnehin komplexen Kita-Landschaft in Rheinland-Pfalz, in der es freie, kommunale oder auch kirchliche Träger gibt, sorgte das Schreiben für große Verunsicherung, zumal die Kitas ja eben wegen der Corona-Krise grundsätzlich geschlossen sind.