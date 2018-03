Bei dem Taliban-Angriff in Kabul ist auch eine Deutsche ums Leben gekommen. Es handelt sich um eine Entwicklungshelferin, eine ältere Frau, die über Jahrzehnte immer wieder arme Menschen in Afghanistan unterstützt hat. Das bestätigte am Montag Georg Taubmann, der Chef der Entwicklungshilfeorganisation Shelter Now.

Der Separatist Carles Puigdemont ist gegen den Widerstand der Zentralregierung in Madrid erneut zum Kandidaten für das Amt des Regionalpräsidenten von Katalonien ernannt worden. Der nach Brüssel geflohene Politiker sei der «einzige Anwärter» für den Posten, teilte der neue katalanische Parla­m­­entspräsident Roger Torrent von der separatistischen Partei ERC am Montag mit.

Der Italiener Michele Nicoletti ist neuer Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Der 61-Jährige aus der Fraktion der Sozialisten, Demokraten und Grünen war der einzige Kandidat bei der Wahl am Montag in Straßburg. Der Europarat überwacht die Einhaltung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in seinen 47 Mitgliedstaaten.

Die US-Botschaft in Israel wird nach Aussage von US-Vizepräsident Mike Pence noch vor Ende 2019 nach Jerusalem verlegt werden.

Das sagte Pence am Montag im israelischen Parlament in Jerusalem. Gleichzeitig rief er die Palästinenser dazu auf, wieder in Friedensgespräche mit Israel einzusteigen.

Wegen Korruption ist ein mutmaßlich aus Deutschland entführter Geschäftsmann in Vietnam zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der 52 Jahre alte Trinh Xuan Thanh wurde von einem Gericht in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi am Montag zudem verschiedener Wirtschaftsverbrechen für schuldig befunden.