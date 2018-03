Die Parteien im Bundestag haben sich auf die Vergabe der Vorsitze in den verschiedenen Ausschüssen geeinigt. Laut einer Liste übernimmt die CDU die Gremien für Auswärtige Angelegenheiten, Europa, Landwirtschaft, Geschäftsordnung, Gesundheit, Petitionen und Entwicklung. Die CSU bekommt den Vorsitz im Innenausschuss. Die SPD übernimmt Arbeit und Soziales, Verteidigung, Bildung und Forschung, Kultur und Sport. Die AfD erhält als stärkste Oppositionsfraktion die Leitung bei Haushalt, außerdem bei Recht und Verbraucherschutz sowie Tourismus. Die FDP bekommt den Vorsitz in den Ausschüssen für Finanzen, Digitale Agenda und Menschenrechte. Die Grünen erhalten Verkehr und Umwelt. Die Linken übernehmen die Leitung bei Wirtschaft und Energie sowie Familie.

Mehr als 1,2 Millionen offene Vermisstenfälle aus dem Zweiten Weltkrieg lagern noch beim Deutschen Suchdienst. «Diese Schicksale werden wir nicht mehr klären können», sagte der Leiter des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes, Thomas Huber, in München. Zumal das Ende der Arbeit feststeht: In Absprache mit dem Bundesinnenministerium werden die Nachforschungen Ende 2023 eingestellt.

Nach dem Brexit soll ein Teil der freiwerdenden britischen Sitze im Europaparlament neu verteilt und der Rest in einer Reserve geparkt werden. Die Volksvertretung würde damit 2019 zunächst von 751 auf 705 Sitze schrumpfen. Auf diesen Vorschlag einigte sich am Dienstag der Verfassungsausschuss des Parlaments in Brüssel.

Der ägyptische Präsidentschaftskandidat Sami Annan ist nach Angaben eines Sprechers seiner Kampagne festgenommen worden. Der ehemalige Stabschef der Armee sei von ägyptischen Sicherheitskräften zu einem unbekannten Ort gebracht worden, sagte Mahmud Refaat am Dienstag. Die ägyptische Armee teilte über das Staatsfernsehen mit, dass Annan für eine Befragung wegen eines Fehlverhaltens einbestellt worden sei.