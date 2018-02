später lesen Tote Frau in Essen Kunde nach Gewalttat an Domina festgenommen Teilen

Nach dem gewaltsamen Tod einer Domina in Essen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige sei am Montagabend in Duisburg aufgespürt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.