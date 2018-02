Kunden begrüßen Aufnahme-Stopp für Ausländer

Die Entscheidung der Essener Tafel, bis auf Weiteres keine Berechtigungen an Ausländer auszugeben, wird viel kritisiert. Kunden und Mitarbeiter allerdings befürworten die Neuregelung.

Dick in Schal, Mütze und Handschuhe eingepackt bibbern rund 50 Kunden der Essener Tafel vor dem alten Wasserturm in Essen-Steele. Im Schlepptau haben sie ihre bunten Einkaufstrolleys, die sie hinter einer weiß-roten Absperrung aufreihen. Die ersten sind seit 9 Uhr vor Ort. Immer mal wieder quetscht sich ein Lieferwagen an der Menge vorbei. An Bord: Lebensmittelspenden, etwa von Supermärkten. Die Menschen warten geduldig auf die Essensausgabe. Ausländisch aussehende Menschen sind am Freitagmittag nicht darunter.

Tags zuvor war bekannt geworden, dass der Vorstand der Tafel beschlossen hat, vorübergehend keine Ausländer mehr als Neukunden anzunehmen. Damit reagierte die Hilfsorganisation nach Angaben des ersten Vorsitzenden Jörg Sartor auf einen Migrantenanteil von über 75 Prozent. Das sorgte bundesweit für Aufregung. Die Kunden der Tafel und auch deren Mitarbeiter befürworten hingegen die viel kritisierte Maßnahme. "Es sind meistens Ausländer, die sich respektlos gegenüber Mitarbeitern oder anderen Kunden verhalten", sagte eine 60-Jährige. "Solche Leute haben bei der Tafel nichts verloren." Sie könne verstehen, dass Kunden aus Angst oder Unwohlsein wegblieben.

"Mangelnder Respekt gegenüber Frauen"

Der Vereinsvorsitzende Sartor hatte erklärt, dass gerade die älteren Nutzerinnen sowie alleinerziehende Mütter sich von den vielen fremdsprachigen jungen Männern in der Warteschlange abgeschreckt gefühlt hätten. Bei denen habe er teilweise auch "mangelnden Respekt gegenüber Frauen" beobachtet. In Essen gebe es 100.000 Menschen, die die Tafel in Anspruch nehmen dürften. "Davon sind aber nicht 75 Prozent Ausländer", erklärte Sartor. "Wir wollen nur eins: Die Lebensmittel gerecht an alle gleichmäßig verteilen".

Das war vor dem Aufnahme-Stopp dem Empfinden vieler Kunden nach nicht mehr der Fall. Deutsche würden nicht mehr so viel Essen bekommen, seitdem mehr ausländische Großfamilien zur Tafel kommen, berichtete Gudrun Haarmann. "Deutsche sollten vorrangig behandelt werden", ergänzte die 54-Jährige. Die Ausländer würden häufig ausfallend werden, schubsen, pöbeln und sich vordrängeln. Ein 73 Jahre alter Rentner findet die neue Regelung "berechtigt". Ihm sei aufgefallen, dass Ausländer teilweise mehr Waren mit nach Hause nehmen als erlaubt. "Sie denken, dass sie einen Anspruch auf das Essen haben", sagt er.

Auch wenn die umstrittene Maßnahme einen anderen Eindruck vermittelt - den Vorwurf der Diskriminierung wollen die direkt Betroffenen bei der Tafel nicht gelten lassen. Mitarbeiterin Rita Nebel beobachtete, dass "Rentner durch junge ausländische Männer eingeschüchtert" seien.

Deutsche Bedürftige sollten durch die Maßnahme die Möglichkeit haben, weiter zur Tafel zu kommen. "In unseren Augen war der Weg zu uns nicht mehr für alle Menschen offen", ergänzte Sartor. Ausländerfeindlich sei die Essener Tafel aber nicht. "Es kommen immer noch 4000 Menschen in der Woche, die einen Migrantenhintergrund haben und von uns Lebensmittel kriegen."