Coronavirus : „Das Virus macht keine Ferien“ - Rheinland-Pfalz baut Teststationen in Grenznähe

Corona-Teststationen für Urlaubsrückkehrer wie hier am Berliner Flughafen Schönefeld sind auch in Rheinland-Pfalz in der Planung. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mainz Land rät von Reisen in Risikogebiete ab und baut Teststationen in Grenznähe zu europäischen Nachbarstaaten auf, um eine zweite Welle zu verhindern. Was kommt nun auf die Tausenden Luxemburg-Pendler zu?

Rheinland-Pfalz will eine zweite Coronawelle verhindern, wenn die Ferien vorbei sind und viele Urlauber heimkehren. Das Land baut Tests daher massiv aus und rät von Ferien in Risikogebieten mit vielen Infizierten ab. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sagte unserer Zeitung: „Was Reisen in Risikogebiete betrifft, empfehle ich dringend, so weit wie möglich auf Urlaubsreisen zu verzichten. Bei Strategien zur Vermeidung einer möglichen zweiten Welle sehe ich ganz weit oben die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.“

Um Urlauber nach ihrer Heimkehr zu testen, legt das Land nach und baut mehr Teststationen auf als die bislang bekannte am Hunsrück-Flughafen Hahn, die den Betrieb bisher noch nicht aufgenommen hat. „Für Urlauber, die im Individualverkehr nach Rheinland-Pfalz einreisen, sind Teststationen auch in Grenznähe zu europäischen Nachbarländern in Planung“, teilt eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums unserer Zeitung mit.

Heißt: In der Nähe zu Luxemburg, Frankreich und Belgien können Reiserückkehrer sich testen lassen. Tests sollen voraussichtlich in der kommenden Woche starten, den Pendlerverkehr über die Luxemburger Grenze aber nicht blockieren, betont das Ministerium. „Für Einreisende aus Luxemburg bleiben die bisherigen Ausnahmeregelungen für Quarantänemaßnahmen bestehen. Personen, die sich weniger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten haben – beispielsweise Pendler – unterfallen weder einer Absonderungs- noch einer Testverpflichtung.“ Details will das Land Mitte der kommenden Woche bekannt geben.

Die Ungewissheit, wie viele Grenzgänger getestet werden, sorgte zwischen Großherzogtum und Bundesrepublik fast für einen handfesten diplomatischen Konflikt. Zumindest ist es ein ungewöhnlicher Vorgang, wenn der luxemburgische Außenminister den deutschen Botschafter in seinem Land zum Gespräch bittet. Vor allem, wenn er es wie in diesem Fall öffentlich macht, dass er das Gespräch initiiert hat. Zwar hat Jean Asselborn Botschafter Heinrich Kreft nicht offiziell einbestellt – das wäre noch eine Stufe härter – doch auch so war in dieser Woche eindeutig: Der Außenminister hatte deutliche Kritik an den Nachbarn zu üben. Im heute-Journal sagte Asselborn, er habe darauf hingewiesen, dass „wir besorgt sind“. Und dann kam von Asselborn kurz später im Fernsehinterview der Satz, der in der Region für Aufsehen sorgte: „Ab nächster Woche soll jeder, der von Luxemburg nach Deutschland geht, an der Landesgrenze getestet werden, auf Covid“. Dies ordnete er wie folgt ein: „Das wäre viel schlimmer als Grenzkontrollen.“

Ohne zu sagen, wer in Stationen an den Grenzen nun zum Pflichttest muss, beschwichtigte das Land am Freitagnachmittag die ärgsten Befürchtungen, in dem es die Pendler schon mal ausklammerte. Der Bund sprach von „Stichprobenkontrollen“. Botschafter Kreft sagte unserer Zeitung, der vorliegende Entwurf des Bundes sehe vor, dass „die gleichen Ausnahmen, die das jeweilige (Bundes-)Land in seiner Quarantäne-Verordnung vorsieht, auch auf die verpflichtenden Tests angewendet werden“ und es reiche, einen negativen Coronatest vorzulegen, der nicht älter als 48 Stunden sei.

Die Opposition im Mainzer Landtag spricht sich dafür aus, in Grenznähe zu testen. Ein Sprecher der CDU-Fraktion sagt: „Die Entwicklung der Infektionszahlen in zahlreichen Reiseländern ist besorgniserregend. Der Schutz der Bevölkerung muss Priorität haben.“ Die Landesregierung müsse die notwendigen Vorbereitungen für eine mögliche vom Bund verfügte Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten treffen. „Das Testangebot sollte dann auch Ankommende aus Nicht-Risikogebieten umfassen.“

AfD-Fraktionsvize Joachim Paul sagte: „Man tut einem Menschen doch keine wirkliche Härte an, wenn man ihn bei der Wiedereinreise aus einem Risikogebiet oder einem Gebiet mit steigenden Infektionszahlen auf Corona testet.“ Es müsse aber vernünftig unterschieden werden zwischen heimkehrenden Urlaubern und Pendlern, die von Trier nach Luxemburg und zurück fahren. „Eine solche Praxis mit Augenmaß ist machbar und belastet weder Verkehr noch Wirtschaft.“