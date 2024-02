Leere Regale in den Supermärkten Schwebender Traktor und leere Regale

Isabelle Colbrandt, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Lidl Belgien und Luxemburg, bestätigte auf TV-Anfrage am Montag, dass frische Lebensmittel, aber auch andere Waren in den Lidl-Filialen in Luxemburg sowie in Teilen von Belgien fehlten. Die Lieferketten seien seit einer Woche unterbrochen. Allerdings sind die Bauernproteste in Belgien seit Montag vorerst beendet. Dies gilt auch für die Blockade des Lidl-Lagers. Colbrandt versicherte, dass nun alles getan werde, die Regale schnellstmöglich wieder zu füllen. Sie rechnet damit, dass den Kunden in den Lidl-Filialen am Dienstag, spätestens Mittwoch wieder das gesamte Sortiment angeboten werden kann. Früchte und Gemüse gibt es bereits jetzt wieder im Lidl in Wasserbillig. Diese Lebensmittel sind laut Colbrandt aus einem anderen Lager geordert worden.