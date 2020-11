Luxemburg : Luxemburg bereitet Bürger auf erneuten Lockdown vor

Luxemburgs Premierminister hat weitere Maßnahmen angekündigt, falls die Zahl der Neuinfektionen nicht deutlich zurückgeht. Foto: dpa Foto: dpa/John Thys

Luxemburg Die Zahl der Neuinfektionen soll deutlich sinken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

Erst einmal abwarten. Das ist auch weiterhin die Devise in Luxemburg. Trotz weiterhin hoher Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen will die luxemburgische Regierung vorerst keine härteren Maßnahmen ergreifen. Allerdings kündigte Premierministermister Xavier Bettel am Dienstag an, dass für den Fall, dass bis Ende der Woche keine eindeutige Trendwende erkennbar sei, es ebenfalls zu einem Teil-Lockdown kommen könnte. Wie in Deutschland wäre dann Gastronomie betroffen, die dann schließen müsste. Ebenso wie Kinos und Theater. Auch bei den privaten Kontakten soll es dann zu weiteren Einschränkungen kommen. Statt wie bisher vier Personen darf man sich dann nur noch mit maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen.

Derzeit sei die Zahl der Neuinfektionen stabil, sie steige nicht mehr exponentiell, aber sie sei noch immer zu hoch, sagte Bettel. Am Montagabend wurden 797 weitere Fälle gemeldet. Auf diesem Niveau könne man nicht „so weiter machen“, sagte der Premierminister. Bis Ende der Woche müssten die Zahlen nach unten gehen, sich Richtung 500 Neuinfektionen pro Tag bewegen, gab Gesundheitsministerin Paulette Lenert als Ziel vor. Falls das nicht erreicht werde, werde das Parlament am Montag über die neuen Maßnahmen entscheiden. Falls sie umgesetzt würden, sollen sie bis mindestens 15. Dezember gelten. Bettel kündigte für den Fall, dass die Gastronomie wie bereits im Frühjahr wieder schließen muss, an, die betroffenen Betriebe zu 100 Prozent zu entschädigen. Auch in Schulen könnte es dann Einschränkungen geben, möglicherweise erfolgt dann der Unterricht wieder im Wechselbetrieb.

Lenert verteidigte erneut den Luxemburger Weg, der bislang im Vergleich zu anderen Ländern mit weniger strengen Maßnahmen ausgekommen sei. Auch Bettel verwies darauf, dass man immer auch abwägen müsse, welche Auswirkungen mögliche weitere Einschränkungen hätten. „Wir machen alles, um Menschen zu schützen und zwar alle Menschen“, sagte er mit Hinblick auf gesundheitliche Folgen von Beschränkungen und Schließungen bestimmter Bereiche.

Derzeit gilt eine Ausgangssperre ab 23 Uhr und Kontaktbeschränkungen auch im Privaten, aber noch sind Restaurants, Kneipen, Cafés, Kinos und Theater geöffnet. Allerdings bleibe im Gesundheitswesen „ganz wenig Luft nach oben“, wenn man den Normalbetrieb in den Krankenhäusern weiter aufrechterhalten wolle, machte Lenert deutlich.

Zwar sei eine Überlastung der Kliniken derzeit noch nicht erkennbar (am Montag lag die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern bei 211, davon mussten 46 auf Intensivstationen behandelt werden), aber es dürfe nicht dazu kommen, dass Menschen, die eine Behandlung benötigten, abgewiesen werden müssten, so die Gesundheitsministerin. Die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Patienten sei viel zu hoch. Am Montag wurden zehn Corona-Tote gemeldet, in der vergangenen Woche waren es insgesamt 39. Dreiviertel der an dem Virus gestorbenen sei über 80 Jahre alt gewesen, sagte Lenert.

Bettel appellierte an die Menschen aus den Nachbarländern nicht ohne Grund nach Luxemburg zu kommen.