Corona : Corona-Schnelltests ab heute am Findel

Luxemburg (sas) Vom heutigen Samstag an werden am Luxemburger Flughafen Findel neben den PCR-Tests auch die Antigen-Schnelltests für alle ankommenden Passagiere angeboten. Das haben das Luxemburger Verkehrsministerium und die Flughafengesellschaft Lux-Airport mitgeteilt.

Das Prozedere: Bei Ankunft am Findel erhalten die Passagiere an der Gepäckausgabe einen Gutschein für einen Covid-19 Test, der vom 2. Januar an entweder wie bisher für einen PCR-Test oder aber an einer neuen Flughafen-Schnellteststation verwendet werden kann. Nach einem Schnelltest können die Passagiere sofort den Flughafen verlassen und sollen das Ergebnis innerhalb von drei Stunden per SMS übermittelt bekommen. Sollte das Test-Ergebnis positiv ausfallen, werde der Passagier von den Behörden mit Anweisungen kontaktiert.