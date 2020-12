Virus-Eindämmung : Luxemburg verlängert Corona-Lockdown - Keine Lockerungen über die Feiertage

Luxemburg Der Lockdown in Luxemburg wird bis zum 15. Januar verlängert. Das bedeutet: Keine Lockerungen über die Festtage. Folgende Regeln gelten also weiter im Nachbarland:

Derzeit gelten folgende Corona-Regeln in Luxemburg:

Der Einzelhandel darf geöffnet bleiben. Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Gesonderte Zugangskontrollen sind ab einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern zu schaffen: Hier muss jeder Kunde zehn Quadratmeter Platz zur Verfügung haben (also darf, beispielsweise, ein 500 Quadratmeter großes Geschäft von maximal 50 Kunden gleichzeitig betreten werden).

Konferenzen dürfen weiter stattfinden, allerdings ohne gemeinsame Mahlzeiten oder Kaffeepausen der Teilnehmer. Museen, Kunstzentren, Bibliotheken und Nationalarchive dürfen weiter in Betrieb bleiben.

In den Schulen wird für die oberen Klassen der Sekundarstufe II alternierender Präsenz-Unterricht jeweils halber Klassen eingeführt, wobei aber die andere Klassenhälfte virtuell mit dabei ist – und nicht, wie im ersten Lockdown, nur Eigenarbeit zu Hause macht.

Freiluft-Sportstätten (wie zum Beispiel Laufanlagen) können in Betrieb bleiben, gemeinsamer Sport mit bis zu vier Personen bleibt hier erlaubt.

Wer Symptome hat oder sich aus anderen Gründen gezielt testen lassen will, wendet sich an die Labore von Bionext, Ketterthill oder der „Laboratoires réunis“. Zudem ist das öffentliche Testzentrum in Düdelingen von montags bis samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Termine müssen hier gebucht werden.