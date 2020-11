Politik : „Gefühlt wie ein Tier“: Mann aus Region Trier erstattet wegen Folter in Syrien Anzeige

Menschen auf einem Markt in Damaskus. Ein Mann aus der Region Trier soll in der Stadt in einem Foltergefängnis gewesen sein. In Koblenz hat im April der weltweit erste Prozess gegen Verantwortliche des syrischen Regimes wegen Staatsfolter begonnen. Foto: picture alliance/dpa/Ammar Safarjalani

Berlin/Trier Ein Mann aus der Region erstattet wegen Folter in syrischer Haft Anzeige gegen den Militärgeheimdienst des Landes. Er will, dass die Verantwortlichen in Deutschland vor Gericht kommen.

() Zwei Jahre nach seiner Freilassung hat sich ein ehemals in Syrien inhaftierter Deutscher entschlossen, über seine Erfahrungen in einem Foltergefängnis in Damaskus Zeugnis abzulegen. Wie das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) am Dienstag mitteilte, schließt sich Martin Lautwein, der laut SWR aus der Region Trier stammt, der Strafanzeige gegen hochrangige Funktionäre des syrischen Militärgeheimdienstes an, die 13 Folterüberlebende aus Syrien 2017 beim Generalbundesanwalt erstattet hatten. Die ARD-Sendung Report Mainz, der WDR und die Süddeutsche Zeitung hatten darüber berichtet.

„Ich hoffe, dass auch meine Aussage dazu beitragen kann, dass die deutsche Justiz die Menschenrechtsverbrechen vor Gericht bringt“, zitiert die Organisation Lautwein. Er sei 2018 in der Stadt Qamischli, wo er technische und humanitäre Hilfe habe leisten wollen, vom Militärgeheimdienst festgenommen und später dank diplomatischer Bemühungen freigelassen worden.

Lautwein könne detaillierte Angaben zu Folter, sexualisierter Gewalt und menschenunwürdigen Lebensverhältnissen in der Haftanstalt machen. Sein Fall belege, dass auch 2018 noch furchtbare Zustände dort geherrscht hätten, sagte Patrick Kroker vom ECCHR, „vermutlich ist es bis heute so“.

Im Dezember wird es bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern unter anderem darum gehen, ob zumindest islamistische Gefährder und Schwerverbrecher demnächst wieder nach Syrien abgeschoben werden können.

„Nur wegen meines deutschen Passes konnte ich nach Hause. Tausende Menschen sind in Syrien verschwunden, mit mir gefangen waren Minderjährige, Mütter und Väter. In der Haft wurde ich vermutlich besser behandelt als sie alle. Zurück in Deutschland wartete auf mich ein warmes Bett, Ärzte, ein funktionierendes Sozialsystem“, zitiert ECCHR Lautwein. Zu einem Interview mit unserer Zeitung war er nicht bereit. Jetzt wolle er sein Privileg dafür nutzen, Menschen in Deutschland darauf aufmerksam zu machen, was in Syrien jeden Tag passiere.

Lautwein sei im Juni 2018 nach Syrien gekommen. Er wurde laut ECCHR gemeinsam mit einem australischen Freund auf offener Straße auf einen Markt in Qamischli inhaftiert. Beide arbeiteten für die gleiche Hilfsorganisation im Irak und in Syrien, die medizinische Infrastruktur aufbaut.

Lautwein hatte laut eigenen Angaben auch Kontakt zu Kurden. Möglicherweise sei er deshalb ins Visier des syrischen Geheimdienstes geraten. Er wurde nach Damaskus in die Abteilung 235 gebracht. Nach 48 Tagen kamen Lautwein und sein Kollege frei. Tschechien, das als einziger EU-Staat eine Botschaft in Syrien unterhält, hatte ihre Freilassung verhandelt. Ob es Gegenleistungen gab, ist nicht bekannt. Weil Lautwein keine Augenbinde hätte tragen müssen, könne er detaillierte Angaben zu den schweren Menschenrechtsverbrechen wie Folter, sexualisierte Gewalt und menschenunwürdigen Lebensverhältnissen im Gefängnis machen.

Auch der damals 27-Jährige soll von Folter betroffen gewesen sein. „Die Folter war ständig da“, so Lautwein. „Der Umgang mit den Menschen dort ist einfach nur verachtend. Es geht darum, die Menschen mit allen Mitteln zu brechen.“ Auch die hygienischen Bedingungen seien unmenschlich gewesen. „Nach zwei Tagen habe ich mich gefühlt wie ein Tier“, sagte Lautwein im Interview mit SWR, WDR und Süddeutscher Zeitung.

„Lautweins Aussage ist für die Aufarbeitung der Verbrechen in Syrien wichtig“, sagt Patrick Kroker, Leiter des Syrienteams des ECCHR. Bisher hätten Zeugen vor allem von Taten bis zum Jahr 2015 berichten können. Lautweins Fall belege, dass auch 2018 noch dieselben Zustände herrschten. „Vermutlich ist es bis heute so“, sagt Kroker.