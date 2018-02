Mann soll Frau brutal niedergeschlagen haben

Fahndung in Wuppertal

Die Polizei in Wuppertal sucht einen Mann, der an einer Haltestelle der Schwebebahn eine Frau krankenhausreif geschlagen haben soll. Die Frau war gemeinsam mit ihrem Kind unterwegs gewesen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am 21. Juni des vergangenen Jahres. Gegen 17.20 Uhr soll ein etwa 1,90 Meter großer Mann an der Haltestelle "Werther Brücke" einer 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, nachdem er sie am Kragen gerissen hatte. Die 44-Jährige war laut Polizei mit ihrem Kind unterwegs gewesen. Die Frau musste im Krankenhaus mit einer schweren Augenverletzung behandelt werden.

Der Täter ist etwa 1,90 Meter groß und hat ein Tattoo am Bein. Hinweise an die Polizei unter 0202 / 2841 0.