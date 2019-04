Manuel Neuer erhält einem Medienbericht zufolge den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Damit wird der Fußballer für sein soziales Engagement ausgezeichnet.

Wie die Zeitung am Montag berichtet, wird der Torhüter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und des FC Bayern am Rande des Bundesligaspiels am kommenden Sonntag zwischen Fortuna Düsseldorf und den Münchnern für sein vorbildliches soziales Engagement ausgezeichnet. Die Auszeichnung soll ihm demnach NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) überreichen.

Demnach nimmt der in Gelsenkirchen geborene Weltmeister von 2014 den Orden in der Düsseldorfer Staatskanzlei entgegen. Neuer engagiert sich für zahlreiche soziale Projekte in und um seine Heimatstadt.

Der Fußball-Weltmeister und vierfache Welttorhüter des Jahres engagiert sich für zahlreiche soziale Projekte in und um seine Heimatstadt Gelsenkirchen. 2010 gründete er die „Manuel Neuer Kids Foundation“ für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche vor allem im Ruhrgebiet. Im 2014 gebauten Kinder- und Jugendhaus dieser Stiftung bekommen junge Menschen ein gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und zahlreiche Sport- und Kulturangebote. Seit fünf Jahren ist Neuer Schirmherr des Vereins „Frühstarter Datteln“ an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik, der sich für eine bessere Lebensqualität von Frühgeborenen und ihren Familien einsetzt.

(mba/dpa)