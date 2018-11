Massenschlägerei an Schulzentrum in Bocholt

Am Dienstagabend hat die Polizei in Bocholt 19 Männer festgenommen, die an einer Massenschlägerei beteiligt waren. Dabei kamen auch Baseballschläger und Gaspistolen zum Einsatz. Die Motive für die Schlägerei sind bislang unklar.

Am Dienstag meldeten mehrere Zeugen gegen 18.55 Uhr eine Massenschlägerei auf dem Parkplatz des Schulzentrums Süd-Ost in Bocholt an der Rheinstraße.

Nach bisherigem Ermittlungsstand waren daran bis zu 30 Personen beteiligt. Zeugen geben an, Schusswaffen gesehen und auch Schussgeräusche gehört zu haben. Zudem wurden Baseballschläger und Holzlatten eingesetzt. Polizeibeamte trafen am Einsatzort, in dessen näherem Umfeld und im Krankenhaus eine Vielzahl möglicher Beteiligter an. Drei Personen waren verletzt, 19 Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Zwei Gaspistolen wurden sichergestellt. Die Beteiligten haben teilweise deutsche Nationalität, aber alle Migrationshintergrund (libanesisch, syrisch, türkisch, afghanisch, kosovarisch). Bislang machten sie keine Angaben zum Hergang bzw. zum Motiv. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 1.10 Uhr wurde zudem ein 19-Jähriger aus Rhede auf dem Theodor-Heuss-Ring von mehreren Männern angesprochen, die kurz zuvor aus zwei dunklen Autos gestiegen waren. Sie fragten den 19-Jährigen, ob er Afghane sei und schlugen auf ihn ein, als er dies bejahte. Er konnte flüchten und beschreibt die Täter wie folgt: „Dunkle Typen, südländischer Herkunft, akzentfreies Deutsch“. Ähnliche Vorfälle wurden auch von der Straße „Im Königsesch“ und dem Bereich „Kaiser-Wilhelm-Straße/Ebertstraße“ gemeldet. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.

(RP)