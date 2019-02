später lesen Zeitdruck und schnellere Autos Mehr Unfälle mit Polizisten in NRW Teilen

Polizisten sind in Nordrhein-Westfalen jeden Tag durchschnittlich an fast zehn Verkehrsunfällen beteiligt - als Opfer oder als Verursacher. Die Zahl ist dabei in den vergangenen Jahren gestiegen.