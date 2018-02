später lesen Winterwetter in NRW Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen wegen Glatteis Teilen

Twittern

Teilen



Am Freitagmorgen sind die Straßen in der Region teilweise sehr glatt. Bei einem Unfall in Isselburg wurden zwei Menschen schwer verletzt, auch in Kempen passierte ein Unfall. Die Glatteiswarnung gilt bis zum Vormittag.