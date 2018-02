später lesen Feuer in Dortmund Mehrfamilienhaus nach Dachstuhlbrand evakuiert Teilen

Aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Dortmund hat die Feuerwehr 23 Bewohner in Sicherheit gebracht. Das Feuer war aus unklarer Ursache in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen.