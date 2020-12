Meine Hilfe zählt : Damit die „Miez“ die Corona-Krise übersteht

Trier „Meine Hilfe zählt“ hilft Jugendzentrum Mergener Hof e.V.

() Es ist ein besonderer Ort in der Rindertanzstraße in Trier: Das Jugendzentrum Mergener Hof, irgendwann einmal „Miez“ getauft. Dort essen rund 70 Kinder und Jugendliche zu Mittag, machen Hausaufgaben, finden Hilfe, wenn es bei Mathe oder Geschichte hängt. Sie quatschen, spielen mit Freunden und es ist jemand da, wenn Sorgen plagen.

Kai Wichmann leitet das Jugendzentrum. So schwer wie in den vergangenen Monaten war dieser Job noch nie. Seit Beginn der Pandemie sind er und sein Team für Familien da, auch als das Leben sehr eingeschränkt war: Hotline, Bastelkisten und wenn Not war, konnten Kinder kommen. Seit Monaten ist das Jugendzentrum wieder offen – unter Einhaltung der Hygieneregeln.