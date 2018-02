später lesen Wetter Meteorologen rechnen mit Schnee in NRW FOTO: dpa, Matthias Benirschke FOTO: dpa, Matthias Benirschke Teilen

Mehrere Tage war es in Nordrhein-Westfalen fast mild. In der Nacht zu Freitag könnte der weiße Winter zurückkehren - mit Folgen für den Berufsverkehr. Am Wochenende wird es wärmer.