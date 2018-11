später lesen Großeinsatz in Mühlheim Mann zündet Lagerfeuer in Badewanne an - weil er heizen wollte Teilen

Die Feuerwehr rückt zu einem Dachstuhlbrand in Mühlheim an der Ruhr aus. Als sie am Haus ankommt, stellt sie fest, das etwas ganz anderes in Flammen steht: Ein Bewohner hatte im Badezimer ein Lagerfeuer gemacht.