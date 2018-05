später lesen Täter unerkannt entkommen Schon wieder Geldautomat in Mülheim gesprengt Teilen

Unbekannte haben an einem Warenhaus in Mülheim an der Ruhr erneut einen Geldautomaten aufgesprengt. Trotz Fahndung und eingesetztem Hubschrauber fehlte von den Tätern zunächst jede Spur.