Flixtrain bietet ab Ende Mai eine neue Zugverbindung zwischen Köln und Berlin an. Auch in Düsseldorf hält der Zug. Zunächst sechs Mal in der Woche fahren die Züge jeweils pro Richtung.