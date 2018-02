später lesen Feuerwehreinsatz Neun Verletzte bei Großbrand in Herne FOTO: Michael Weber FOTO: Michael Weber Teilen

In Herne hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Neun Menschen kamen ins Krankenhaus. Durch den Brand ist das Gebäude, in dem 39 Menschen gemeldet sind, nicht mehr bewohnbar.