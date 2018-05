Verantwortlicher für Tod von Niklas P. bis heute nicht gefunden

Tödliche Prügelei in Bonn

Vor zwei Jahren starb der 17-jährige Niklas nach einer Prügelei in Bonn. Wer für seinen Tod verantwortlich ist, ist bis heute nicht klar. Bislang laufen die Ermittlungen weiter.

Das sagte eine Sprecherin der Bonner Staatsanwaltschaft. Ob und wann die Staatsanwaltschaft ihre Akten ohne Ergebnis zugeklappt, sei noch nicht entschieden. "Solange es noch irgendwelche Ermittlungsansätze gibt, geschieht das nicht." Weitere Angaben wollte die Sprecherin nicht machen. Der 17-jährige Niklas war Anfang Mai 2016 von einem Unbekannten zu Tode geprügelt worden.

Der Schüler war zusammen mit Freunden nach einem Konzertbesuch in Bonn-Bad Godesberg an eine Männergruppe geraten. Niklas wurde mit einem Schlag gegen die Schläfe niedergestreckt und erhielt - schon am Boden liegend - einen Tritt gegen den Kopf. Der 17-Jährige starb wenige Tage später. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Als vermeintlicher Täter wurde ein junger Mann verhaftet und wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Am 3. Mai 2017 verkündete das Landgericht Bonn das Urteil: Freispruch. Der damals 21-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten, das Gericht konnte ihm die Tat nicht nachweisen. Die Staatsanwaltschaft kritisierte, dass viele Zeugen in dem Verfahren geschwiegen hätten, obwohl sie den wahren Täter kennen müssten.

(lsa/lnw)