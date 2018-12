Am dritten Advent ist es in Nordrhein-Westfalen soweit: In weiten Teilen des Landes ist der erste Schnee in diesem Winter gefallen. In den sozialen Netzwerken werden fleißig Fotos von weißen Landschaften gepostet. Die Glätte führte allerdings auch zu Unfällen. Von Merlin Bartel

Weiß soweit das Auge reicht: Wer am Sonntagmorgen in NRW früh auf den Beinen war, konnte schneebedeckte Straßen sehen. Das Thermometer war in der Nacht auf Sonntag landesweit unter den Gefrierpunkt gefallen. Nicht nur in höheren Lagen gab es Schnee, auch die Großstädte des Landes erlebten den ersten Schneefall in diesem Winter. So postete etwa die Feuerwehr Düsseldorf am Sonntagmorgen ein Foto ihres Fuhrparks - Windschutzscheiben voller Schnee inklusive. „Passt besonders heute Morgen gut auf, es kann noch glatt auf den Straßen sein“, warnte die Feuerwehr.

Im Norden Nordrhein-Westfalens sorgte der Schneefall am Morgen gar für ein Winterwunderland: Ein Foto der Polizei zeigt einen verschneiten Park. Ein Jogger ließ sich davon nicht abschrecken. Auch aus Köln sowie Städten am Niederrhein, in denen es selten Schnee gibt, melden Nutzer Schnee.

Das Wetter bringt jedoch auch Schattenseiten mit sich: So ereignete sich am Sonntagmorgen auf der A61 in Fahrtrichtung Mönchengladbach ein schwerer Unfall. Zwischen Bergheim und Bedburg stand ein Lastwagen quer. Die Autobahn wurde komplett gesperrt, es bildete sich ein Stau.

Außerdem sollten Autofahrer am Sonntagmorgen mehr Zeit einplanen: Die Autoscheiben müssen freigekratzt werden. Zudem sollten Autofahrer wegen möglicher Glätte vorsichtig fahren.